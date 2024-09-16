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Арриго Сакки: Шахтер - немного нестабильная команда
Мнение легендарного специалиста
foottheball
Бывший тренер Милана и сборной Италии Арриго Сакки поделился ожиданиями от матча между "Болоньей" и "Шахтером" в первом туре Лиги чемпионов.
"Прежде чем анализировать матч, позвольте поздравить "Болонью" с первой игрой в Лиге чемпионов. Они участвовали в еврокубках в 64-65 годах. Я счастлив, потому что они заслужили это вознаграждение и потому что в прошлом сезоне они показали прекрасный футбол. Надеюсь, они смогут повторить этот результат, а то и улучшить: никогда не ставьте пределов мечтам, амбиции - это двигатель, который двигает все. Если бы человек не был амбициозным и не стремился двигаться вперед, не было бы никакого прогресса. Теперь перейдем к матчу.
"Шахтер" - немного нестабильная команда. В том смысле, что у них бывают взлеты и падения, они непостоянны в игре. То они делают прекрасные вещи, то забывают о них. Об этом свидетельствуют их последние результаты: 3 победы и 2 поражения. В обороне украинцы не отличаются внимательностью и точностью, но в Европе таких команд немного. Однако когда мяч у них в ногах, у них есть идеи и скорость.
Главное, чтобы "Болонья" не поддалась эмоциям, что вполне объяснимо, и досконально следовала указаниям своего тренера. Итальяно - хороший тренер, стратег, который знает, как смотреть вперед и учить футболу. Нам просто нужно дать ему время, чтобы построить свой проект, не оказывая на него слишком большого давления. Успех станет топливом для всего сезона "Болоньи".
"Шахтёр" сыграет против "Болоньи" в среду, 18 сентября. Начало поединка - в 19:45 по Киеву.
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