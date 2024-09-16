Шахтер отправился на выездной матч ЛЧ с Болоньей - ранее команды между собой не встречались

На этой неделе начинается самый престижный евротурнир. Во вторник, 17 сентября стартует основной этап Лиги чемпионов-2024/25. В этом турнире Украину будет представлять донецкий "Шахтер".

С нового сезона формат иной, вместо группового этапа основной. Количество участников увеличили с 32 до 36. Каждая команда сыграет восемь матчей с восемью разными оппонентами. При этом четыре поединка будут домашними, а остальные четыре гостевыми.

Шахтер начнет свой путь выездным матчем против итальянской "Болоньи". В понедельник утром, шестнадцатого сентября донецкий клуб провел тренировочное занятие на стадионе "Арена-Львов" и сразу после этого автобусом отправился в польский Жешув. В 17:00 (по местному времени) самолет с делегацией "горняков" возьмет курс на Италию. Полет продлится почти два часа. Вместе с "Шахтером" отправилась и корреспондентка UA-Футбол, авторка этих строк Алина Ерофеева.

Ранее "Шахтер" не встречался с "Болоньей". Более того, болонцы ни разу не пересекались с украинскими командами. Сама "Болонья" считается новичком в Лиге чемпионов. Однако не в еврокубках. Есть участие в Кубке европейских чемпионатов (64/65), Кубке обладателей кубка (70/71, 74/75) и Кубке УЕФА (71/82, 90/91, 99/99, 99/00) В сезоне 1998/99 команда дошла до полуфинала, но не смогла одолеть " Марсель" (0:0, 1;1).

Вообще, это первый матч "Шахтера" против итальянского клуба после встреч с "Интером" на групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22. Тогда дончане под руководством Роберто Де Дзерби сыграли нулевую ничью дома, а в гостях проиграли 0:2.

Общая статистика дончан против других итальянских коллективов не очень впечатляет - 2 победы, 3 ничьи и 10 поражений.

Что касается "Болоньи", то в первых четырех матчах Серии А подопечные Винченцо Итальяно трижды сыграли вничью и однажды потерпели поражение.

"Шахтер, в свою очередь, накануне разгромил львовские "Карпаты" со счетом 5:2. Хет-трик в свой актив записал Артем Бондаренко. В первых пяти поединках команда Марино Пушича дважды проиграла. Предыдущая игра "Шахтера" - против "Кривбасса", была прервана на 50 минуте при счете 1:0 из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.

Поединок 1-го тура "Болонья" - "Шахтер" состоится в среду, 18 сентября и начнется в 18:45 по местному времени (19:45 по Киеву).