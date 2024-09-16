Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, кто будет комментировать первый матч Шахтера в ЛЧ в новом сезоне
Назван дуэт
Объявлены имена комментаторов, которые будут работать на матче первого тура Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и итальянской "Болоньей".
Ими стали Виталий Волочай и Владислав Шалота.
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Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине.
Встреча состоится в Болонье, на стадионе "Стадио Ренато Далл'Ара". Начало - в 19:45 по киевскому времени.
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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