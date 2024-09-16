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Милан – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Превратит ли Фонсека свою разовую победу в серию?
Getty Images / Global Images Ukraine
В минувшую субботу наставник "Милана" наконец-то одержал свою первую победу в сезоне и это произошло очень вовремя, учитывая старт Лиги Чемпионов. Вероятно, именно импульс от той победы вдохновит команду на новые свершения, несмотря на то, что теперь соперником будет "Ливерпуль", а не "Венеция".
Это новый формат Лиги Чемпионов и это этап лиги. Оценим, как это будет выглядеть и будем привыкать к нововведению.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 17 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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