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Милан – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Реабилитация за поражение от "Ноттингема"?

Милан – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Арне Слота настолько хорошо начала чемпионат, одержав три сухих победы в первых трех турах, что выходить на матч против них становилось страшно. Но не «Ноттингему», который приехал на «Энфилд» и переиграл мерсисайдцев, тем самым показав, как это нужно делать.

«Милану» нужно пересмотреть тай матч, сделать правильные выводы с заметками и воспроизвести нечто подобное. Если, конечно, Арне Слот не подготовит особый план.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 17 сентября.


Лига Чемпионов, этап лиги, 1-й тур

17 сентября. 22:00. Милан. «Сан-Сиро»

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Милан" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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