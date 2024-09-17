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Милан – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Реабилитация за поражение от "Ноттингема"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Арне Слота настолько хорошо начала чемпионат, одержав три сухих победы в первых трех турах, что выходить на матч против них становилось страшно. Но не «Ноттингему», который приехал на «Энфилд» и переиграл мерсисайдцев, тем самым показав, как это нужно делать.
«Милану» нужно пересмотреть тай матч, сделать правильные выводы с заметками и воспроизвести нечто подобное. Если, конечно, Арне Слот не подготовит особый план.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 17 сентября.
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Лига Чемпионов, этап лиги, 1-й тур
17 сентября. 22:00. Милан. «Сан-Сиро»
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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