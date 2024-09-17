Милан – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Команда Арне Слота настолько хорошо начала чемпионат, одержав три сухих победы в первых трех турах, что выходить на матч против них становилось страшно. Но не «Ноттингему», который приехал на «Энфилд» и переиграл мерсисайдцев, тем самым показав, как это нужно делать.

«Милану» нужно пересмотреть тай матч, сделать правильные выводы с заметками и воспроизвести нечто подобное. Если, конечно, Арне Слот не подготовит особый план.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 17 сентября.

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Лига Чемпионов, этап лиги, 1-й тур

17 сентября. 22:00. Милан. «Сан-Сиро»

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

Трансляция: Megogo Football 1

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