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Селтик – Слован. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Селтик – Слован: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18 сентября ⋊ ЛЧ на UA-Футбол
Фото: Слован Братислава
Безусловно, это не слишком яркая вывеска для престижнейшего европейского футбольного турнира, но надеемся игра будет интересной. Новый формат позволяет таким клубам как "Слован" попробовать себя среди элиты.
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Участие в групповом раунде для словаков уже великая победа, но они не собираются останавливаться на достигнутом. Ожидаем конкурентного футбола в Шотландии.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 18 сентября. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 5.
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