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Селтик – Слован. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Селтик – Слован: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18 сентября ⋊ ЛЧ на UA-Футбол

Селтик – Слован. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото: Слован Братислава

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Безусловно, это не слишком яркая вывеска для престижнейшего европейского футбольного турнира, но надеемся игра будет интересной. Новый формат позволяет таким клубам как "Слован" попробовать себя среди элиты.

Участие в групповом раунде для словаков уже великая победа, но они не собираются останавливаться на достигнутом. Ожидаем конкурентного футбола в Шотландии.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 18 сентября. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 5.

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Селтик (Глазго) Слован (Братислава) Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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