Селтик – Слован. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Безусловно, это не слишком яркая вывеска для престижнейшего европейского футбольного турнира, но надеемся игра будет интересной. Новый формат позволяет таким клубам как "Слован" попробовать себя среди элиты.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Участие в групповом раунде для словаков уже великая победа, но они не собираются останавливаться на достигнутом. Ожидаем конкурентного футбола в Шотландии.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 18 сентября. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 5.