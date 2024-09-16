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Мората: Матч Милан против Ливерпуля может стать финалом Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Футболист высказался накануне поединка ЛЧ

Мората: Матч Милан против Ливерпуля может стать финалом Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Альваро Мората высказался накануне стартового матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" на Сан-Сиро.

"Я мечтал о таких играх, как эта, с тех пор, как присоединился к клубу. "Милан" - "Ливерпуль" может стать финалом, но это лишь первый матч. Мы хотим, чтобы наши болельщики гордились нами. Мы не можем дождаться, чтобы сыграть этот поединок".

Добавим, что матч первого тура ЛЧ "Милан" - "Ливерпуль" состоится завтра, 17 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Альваро Мората Ливерпуль Милан
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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