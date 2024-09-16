Мората: Матч Милан против Ливерпуля может стать финалом Лиги чемпионов

Нападающий "Милана" Альваро Мората высказался накануне стартового матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" на Сан-Сиро.

"Я мечтал о таких играх, как эта, с тех пор, как присоединился к клубу. "Милан" - "Ливерпуль" может стать финалом, но это лишь первый матч. Мы хотим, чтобы наши болельщики гордились нами. Мы не можем дождаться, чтобы сыграть этот поединок".