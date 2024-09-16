Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мората: Матч Милан против Ливерпуля может стать финалом Лиги чемпионов
Футболист высказался накануне поединка ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" Альваро Мората высказался накануне стартового матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" на Сан-Сиро.
"Я мечтал о таких играх, как эта, с тех пор, как присоединился к клубу. "Милан" - "Ливерпуль" может стать финалом, но это лишь первый матч. Мы хотим, чтобы наши болельщики гордились нами. Мы не можем дождаться, чтобы сыграть этот поединок".
Добавим, что матч первого тура ЛЧ "Милан" - "Ливерпуль" состоится завтра, 17 сентября, в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Экс-вратарь Динамо и Днепра: Если Зинченко говорит, что готов пойти на фронт, то просто должен воевать
- Мирослав Ступар: Полесье забило решающий мяч в ворота Вереса после ошибочного решения судьи
- Ди Канио: Довбика нужно ставить в позицию, чтобы он чаще наносил удары. Парень страдает
- Кто ждет Шахтер в Лиге чемпионов - команды-сенсации и монстры Европы
- Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам