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Спортинг - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Погружаемся в самый престижный клубный турнир мира
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В первом туре Лиги чемпионов встретятся португальский "Спортинг" и французский "Лилль". Первые имеют серию из 5-ти побед подряд, вторые - из 3-х подряд поражений.
Игра состоится во вторник, 17-го сентября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5 и телеканале MEGOGO Спорт.
Трансляція матчу Спортінг - ЛілльСмотреть трансляцию
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