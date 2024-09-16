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Спортинг - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Погружаемся в самый престижный клубный турнир мира

Спортинг - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В первом туре Лиги чемпионов встретятся португальский "Спортинг" и французский "Лилль". Первые имеют серию из 5-ти побед подряд, вторые - из 3-х подряд поражений.

Игра состоится во вторник, 17-го сентября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5 и телеканале MEGOGO Спорт.

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Трансляція матчу Спортінг - Лілль
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Спортинг (Лиссабон) Лига чемпионов Лилль Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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