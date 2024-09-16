Милитао может пропустить первый матч Реала в Лиге чемпионов

Защитник мадридского "Реала" Эдер Милитао может пропустить матч против "Штутгарта" в рамках первого тура Лиги чемпионов.

Как пишет издание AS, сегодня, 16 сентября, футболист не тренировался в общей группе, а занимался индивидуально.

Напомним, что Эдер получил небольшую травму мышцы правого бедра в расположении сборной Бразилии, но футболист принял участие в матче против "Реала Сосьедад" 14 сентября.