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Милитао может пропустить первый матч Реала в Лиге чемпионов
Об этом сообщает издание AS
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" Эдер Милитао может пропустить матч против "Штутгарта" в рамках первого тура Лиги чемпионов.
Как пишет издание AS, сегодня, 16 сентября, футболист не тренировался в общей группе, а занимался индивидуально.
Напомним, что Эдер получил небольшую травму мышцы правого бедра в расположении сборной Бразилии, но футболист принял участие в матче против "Реала Сосьедад" 14 сентября.
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Источник:AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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