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Тренер Милана дал необычное обещание журналистам, если его команда выиграет в двух ближайших матчах
Я обещаю, что принесу вам "паштел де ната" (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Милана" Паулу Фонсека дал необычное обещание журналистам. Если его команда выиграет в двух ближайших решающих матчах против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов и "Интера" в Серии А, то он угостит всех присутствующих традиционным португальским десертом "паштел де ната".
"На этой неделе у нас три матча, и мы должны думать о них. Но завтра самый важный. Но если мы выиграем в двух ближайших матчах, я обещаю, что принесу вам "паштел де ната".
Напомним, что 17 сентября "Милан" сыграет против "Ливерпуля" в рамках Лиги чемпионов. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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