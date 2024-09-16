Тренер Милана дал необычное обещание журналистам, если его команда выиграет в двух ближайших матчах

Тренер "Милана" Паулу Фонсека дал необычное обещание журналистам. Если его команда выиграет в двух ближайших решающих матчах против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов и "Интера" в Серии А, то он угостит всех присутствующих традиционным португальским десертом "паштел де ната".

"На этой неделе у нас три матча, и мы должны думать о них. Но завтра самый важный. Но если мы выиграем в двух ближайших матчах, я обещаю, что принесу вам "паштел де ната".

Напомним, что 17 сентября "Милан" сыграет против "Ливерпуля" в рамках Лиги чемпионов. Старт - в 22:00 по киевскому времени.