Ключевой защитник Интера пропустит матч ЛЧ против Манчестер Сити

Левый защитник "Интера" Федерико Димарко не сыграет 18 сентября в стартовом матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Как сообщает Gazzetta dello Sport, футболист получил мышечную травму, поэтому команда не сможет рассчитывать на своего ключевого защитника.

Добавим, что Димарко получил повреждение в матче против "Монцы", который завершился со счетом 1:1.