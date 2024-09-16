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Ключевой защитник Интера пропустит матч ЛЧ против Манчестер Сити

Лига Чемпионов

Футболист получил мышечную травму

Ключевой защитник Интера пропустит матч ЛЧ против Манчестер Сити

ANSA

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Левый защитник "Интера" Федерико Димарко не сыграет 18 сентября в стартовом матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Как сообщает Gazzetta dello Sport, футболист получил мышечную травму, поэтому команда не сможет рассчитывать на своего ключевого защитника.

Добавим, что Димарко получил повреждение в матче против "Монцы", который завершился со счетом 1:1.

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Интер (Милан) Манчестер Сити Федерико Димарко
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Источник:
Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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