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Матч ЛЧ Шахтера с Болоньей рассудит 32-летний норвежец
Довольно молодой судья по судейским меркам
фото из свободных источников
УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 1-го тура основной стадии
Главным арбитром матча выступит норвежец Рохит Сагги.
Интересно, что Сагги – довольно молодой арбитр, ему 32 года. За свою карьеру он отработал в 18 еврокубковых матчах, показал в них 86 желтых и три красные карточки, назначил два пенальти.
На линиях Сагги будут помогать также норвежцы Мортен Йенсен и Андерс Олав Дале. Резервный арбитр – Сигурд Крингстад, который также из Норвегии.
За систему ВАР будут отвечать французы – Жером Бризар (главный) и Вилли Делажо (ассистент).
Ну и напомним, что поединок "Болонья" – "Шахтер" состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.
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