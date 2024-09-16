  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Матч ЛЧ Шахтера с Болоньей рассудит 32-летний норвежец
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч ЛЧ Шахтера с Болоньей рассудит 32-летний норвежец

Лига Чемпионов
Обновлено

Довольно молодой судья по судейским меркам

Матч ЛЧ Шахтера с Болоньей рассудит 32-летний норвежец

фото из свободных источников

Новина українською

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 1-го тура основной стадии Лиги чемпионов в котором "Болонья" примет "Шахтер".

Главным арбитром матча выступит норвежец Рохит Сагги.

Интересно, что Сагги – довольно молодой арбитр, ему 32 года. За свою карьеру он отработал в 18 еврокубковых матчах, показал в них 86 желтых и три красные карточки, назначил два пенальти.

На линиях Сагги будут помогать также норвежцы Мортен Йенсен и Андерс Олав Дале. Резервный арбитр – Сигурд Крингстад, который также из Норвегии.

За систему ВАР будут отвечать французы – Жером Бризар (главный) и Вилли Делажо (ассистент).

Ну и напомним, что поединок "Болонья" – "Шахтер" состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Тренер Милана дал необычное обещание журналистам, если его команда выиграет в двух ближайших матчах
yellow-arrow
Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17.09.2024
yellow-arrow
Возвращение Бирмингема в ЛЧ. Янг Бойз – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 17.09.2024
Болонья Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости