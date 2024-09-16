Матч ЛЧ Шахтера с Болоньей рассудит 32-летний норвежец

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 1-го тура основной стадии Лиги чемпионов в котором "Болонья" примет "Шахтер".

Главным арбитром матча выступит норвежец Рохит Сагги.

Интересно, что Сагги – довольно молодой арбитр, ему 32 года. За свою карьеру он отработал в 18 еврокубковых матчах, показал в них 86 желтых и три красные карточки, назначил два пенальти.

На линиях Сагги будут помогать также норвежцы Мортен Йенсен и Андерс Олав Дале. Резервный арбитр – Сигурд Крингстад, который также из Норвегии.

За систему ВАР будут отвечать французы – Жером Бризар (главный) и Вилли Делажо (ассистент).

Ну и напомним, что поединок "Болонья" – "Шахтер" состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.