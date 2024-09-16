Возвращение Бирмингема в ЛЧ. Янг Бойз – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 17.09.2024

Лига чемпионов, первый тур

17 сентября, 19:45. "Штадион Ванкдорф" (Берн)

Главный арбитр: Георги Кабаков (Болгария)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Янг Бойз - Астон Вілла Смотреть трансляцию

"Астон Вилла" является одним из победителей сильнейшего клубного турнира Старого света. Однако в 1982 году – когда бирмингемцы завоевали этот трофей – он еще назывался “Кубок европейских чемпионов”. Следующий сезон "львы" тоже там играли, а вот с тех пор впервые смогли выйти в основной раунд. Поэтому именно в “Лиге чемпионов” для “Виллы” будет дебют. И в соперниках неприятная для украинских клубов команда "Янг Бойз" – один из оппонентов "Шахтера" в этой еврокампании.

Новости Янг Бойз (Берн, Швейцария)

В прошлом сезоне “пчелы” победили во внутреннем чемпионате. Благодаря этому они завоевали возможность начать еврокампанию с плей-офф раунда квалификации, а именно – в пути чемпионов. Там им попался "Галатасарай". Слишком горячие стамбульцы не выдержали психологически и проиграли оба матча. Хотя в общей сложности два поединка проходили ну очень в равных разделениях сил. И в обоих случаях “Янг Бойз” вырывал победу на последних минутах.

"Пчелы" за последние семь сезонов шесть раз стали чемпионами своей страны. Вырисовался новый гегемон в Швейцарии в противоположность тому же “Базелю”. А вот как раз в текущем розыгрыше чемпионата не пошло. В настоящее время "Янг Бойз" занимает последнее (!) место в Суперлиге. За шесть матчей команда из Берна завоевала три очка – смогла победить в первом туре.

Едва ли не единственным позитивом (кроме одной победы в Суперлиге) во внутренних соревнованиях является то, что подопечные Патрика Рахмэна прошли в 1/8 финала Кубка Швейцарии, преодолев двух соперников подряд. Вот в играх на вылет “Янг Бойз” берет свое.

Кадры хозяев

Двое футболистов точно не сыграют сегодня: на Джанко и Конте не може рассчитывать тренер еще с начала сезона. В то же время Лакомый и арендованный у “Аугсбурга” Пфайфер близки к восстановлению.

Новости Астон Виллы (Бирмингем, Англия)

"Львам" квалификацию проходить не нужно было – они с привилегированного (по праву) чемпионату, где в прошлом сезоне заняли четвертое место в борьбе с "Тоттенхэмом" практически до последнего тура. Эмери вернул "Астон Вилле" еврокубки, ведь уже второй год подряд команда играет на международной арене. В прошлом сезоне удалось дойти до полуфинала Лиги конференций. Теперь же планка поднялась гораздо выше.

В отличие от "Янг Бойз", "львы" стартовали во внутреннем первенстве гораздо увереннее. За четыре матча подопечные Эмери одержали три победы. Не смогли одолеть только бывший клуб испанского наставника – лондонский "Арсенал", уступив дома со счетом 0:2. Однако победили "Вест Хэм", "Лестер" и "Эвертон". Пусть и всех в один мяч.

В частности, драматичным получился матч против "ирисок" в прошлую субботу. "Эвертон" вел в счете на "Вилла Парк" 2:0, но пропустил три гола. Безумный камбек создала "Астон Вилла". Есть характер у этой команды, но это также из-за проблем с характером (или физической выносливостью) у соперника.

Кадры гостей

Четыре потери в Эмери: Бэйли, Кэш, Камара и Мингс не сыграют в Швейцарии. Последние двое давно недоступны наставнику команды, а вот травмы Леона и Мэтти – недавние.

Последние пять матчей Янг Бойз и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

14.09. Веве – Янг Бойз 2:4 (Кубок Швейцарии)

31.08. Янг Бойз – Лозанна 1:1 (Суперлига Швейцарии)

27.08. Галатасарай - Янг Бойз 0:1 (ЛЧ)

21.08. Янг Бойз – Галатасарай 3:2 (ЛЧ)

17.08. Принц-Нанда – Янг Бойз 0:10 (Кубок Швейцарии)

Последние пять встреч гостей

14.09. Астон Вилла – Эвертон 3:2 (АПЛ)

31.08. Лестер – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

24.08. Астон Вилла – Арсенал 0:2 (АПЛ)

17.08. Вест Хэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

10.08. Боруссия Д – Астон Вилла 2:0 (ТМ)

Личные матчи между соперниками

Еще ни разу команды не играли между собой. Это будет первый их личный поединок на международной арене.

Ставки и коэффициенты на матч Янг Бойз – Астон Вилла

Прогноз на матч Янг Бойз – Астон Вилла от UA-Football

Преимущество "львов" очевидно, хотя букмекеры так не думают. Да, "Вилла" проиграла "Арсеналу", и даже те три победы были не так уж уверены. Но это в АПЛ. А параллельно “Янг Бойз” болтается на самом дне далеко не топового швейцарского чемпионата. А с другой стороны у “львов” в прошлом сезоне были проблемы с играми на выезде. В том числе в еврокубках. Поэтому легкой победы гостей ждать не стоит. Прогноз: Обе забьют + победа "Астон Виллы" (Кф 2,92).