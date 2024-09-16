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Анчелотти: Футболисты получают травмы из-за того, что слишком много играют

Лига Чемпионов
Обновлено

Тренер раскритиковал плотный календарь матчей

Анчелотти: Футболисты получают травмы из-за того, что слишком много играют

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти раскритиковал плотный календарь матчей, который, по его мнению, приводит к чрезмерному количеству травм у футболистов.

Итальянский специалист обратился к ФИФА и УЕФА с просьбой пересмотреть график соревнований:

"Мы искали, что можно сделать, но это не в наших силах. График слишком напряженный. Появляется новое соревнование, и никто не знает, как оно сложится. Возможно, он будет более интересным, а возможно, нет. Футболисты получают травмы из-за того, что слишком много играют. Я прошу, чтобы они остановились и подумали о сокращении количества матчей".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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