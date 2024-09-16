Фонсека - о матче против Ливерпуля: Мы должны быть совершенными в атаке и защите

Тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"У них хорошая игра и сильные игроки, которых мы все знаем. Чтобы их победить, мы должны быть безупречными в обороне. Мы не можем делать ни одной ошибки против этой команды. Если мы ошибемся, они забьют. Мы должны быть совершенными в атаке и защите.

Противостояние с "Ливерпулем" - это большая возможность, и это отличается от того, к чему мы привыкли в Серии А".