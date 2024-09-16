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Фонсека - о матче против Ливерпуля: Мы должны быть совершенными в атаке и защите

Лига Чемпионов

Специалист поделился своими мыслями о предстоящем матче ЛЧ

Фонсека - о матче против Ливерпуля: Мы должны быть совершенными в атаке и защите

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"У них хорошая игра и сильные игроки, которых мы все знаем. Чтобы их победить, мы должны быть безупречными в обороне. Мы не можем делать ни одной ошибки против этой команды. Если мы ошибемся, они забьют. Мы должны быть совершенными в атаке и защите.

Противостояние с "Ливерпулем" - это большая возможность, и это отличается от того, к чему мы привыкли в Серии А".

17 сентября в 22:00 по киевскому времени "Милан" сыграет против "Ливерпуля".

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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