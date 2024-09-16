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Пушич взял на матч ЛЧ с Болоньей 28 игроков
Список игроков Шахтера, которые отправились в Италию
shakhtar.com
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В заявке "горняков" на этот матч 28 игроков.
Список игроков "Шахтера":
Голкиперы: Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн.
Защитники: Бартол Франьич, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Марлон Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон.
Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Даниил Сикан.
Ну и напомним, что поединок "Болонья" – "Шахтер" состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.
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