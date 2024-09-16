Пушич взял на матч ЛЧ с Болоньей 28 игроков

" Шахтер " отправился в Италию на матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА против "Болоньи".

В заявке "горняков" на этот матч 28 игроков.

Список игроков "Шахтера":

Голкиперы: Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн.

Защитники: Бартол Франьич, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Марлон Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон.

Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Даниил Сикан.

Ну и напомним, что поединок "Болонья" – "Шахтер" состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.