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Пушич взял на матч ЛЧ с Болоньей 28 игроков

Лига Чемпионов
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Список игроков Шахтера, которые отправились в Италию

Пушич взял на матч ЛЧ с Болоньей 28 игроков

shakhtar.com

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"Шахтер" отправился в Италию на матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА против "Болоньи".

В заявке "горняков" на этот матч 28 игроков.

Список игроков "Шахтера":

Голкиперы: Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн.

Защитники: Бартол Франьич, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Марлон Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон.

Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Даниил Сикан.

Ну и напомним, что поединок "Болонья" – "Шахтер" состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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