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Тренер Ливерпуля рассказал, сыграет ли Кьеза в матче ЛЧ против Милана
Завтра он впервые попадет в заявку команды (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил о возможном дебюте Федерико Кьезы в составе "красных" в матче ЛЧ.
"Завтра он впервые попадет в заявку команды. Не ждите, что он будет в старте, но Федерико может выйти на несколько минут".
Игра "Милан" - "Ливерпуль" состоится уже завтра, 17 сентября, в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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