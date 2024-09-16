Тренер Ливерпуля рассказал, сыграет ли Кьеза в матче ЛЧ против Милана

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил о возможном дебюте Федерико Кьезы в составе "красных" в матче ЛЧ.

"Завтра он впервые попадет в заявку команды. Не ждите, что он будет в старте, но Федерико может выйти на несколько минут".

Игра "Милан" - "Ливерпуль" состоится уже завтра, 17 сентября, в 22:00 по киевскому времени.