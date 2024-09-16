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Тренер Ливерпуля рассказал, сыграет ли Кьеза в матче ЛЧ против Милана

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Завтра он впервые попадет в заявку команды (с)

Тренер Ливерпуля рассказал, сыграет ли Кьеза в матче ЛЧ против Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил о возможном дебюте Федерико Кьезы в составе "красных" в матче ЛЧ.

"Завтра он впервые попадет в заявку команды. Не ждите, что он будет в старте, но Федерико может выйти на несколько минут".

Игра "Милан" - "Ливерпуль" состоится уже завтра, 17 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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Ливерпуль Милан Федерико Кьеза Арне Слот
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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