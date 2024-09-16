Килиан получил желанную награду - Золотую бутсу по итогам ЛЧ 2023/24

В конце прошлогодней Лиги чемпионов форвард Килиан Мбаппе, который тогда выступал за "ПСЖ" разделил титул лучшего бомбардира турнира с Харри Кейном, поскольку оба забили по восемь голов.

А сегодня, 16 сентября, Килиан получил заветную награду - "Золотую бутсу".

"Спасибо моим бывшим товарищам по команде и сотрудникам "ПСЖ" Увидимся завтра!!! HalaMadrid!", - написал французский форвард в Іnstagram.

Добавим, что ближайший матч "Реала" состоится 17 сентября. Команда сыграет против "Штутгарта" в рамках первого тура Лиги чемпионов.