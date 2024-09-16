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"У нас есть мотивация". Нойер высказался накануне матча ЛЧ против Динамо Загреб

Лига Чемпионов

Футболист выступил на пресс-конференции

"У нас есть мотивация". Нойер высказался накануне матча ЛЧ против Динамо Загреб

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался накануне матча Лиги чемпионов против загребского "Динамо".

"Конечно, для нас это новый формат турнира. В конце концов, самое важное то, что финал будет в Мюнхене, мы хотим туда.

Мы с нетерпением ждем завтрашнюю игру. У нас есть мотивация".

Старт матча "Бавария" - "Динамо Загреб" 17 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Динамо (Загреб)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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