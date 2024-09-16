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"У нас есть мотивация". Нойер высказался накануне матча ЛЧ против Динамо Загреб
Футболист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался накануне матча Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
"Конечно, для нас это новый формат турнира. В конце концов, самое важное то, что финал будет в Мюнхене, мы хотим туда.
Мы с нетерпением ждем завтрашнюю игру. У нас есть мотивация".
Старт матча "Бавария" - "Динамо Загреб" 17 сентября в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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