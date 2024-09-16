"У нас есть мотивация". Нойер высказался накануне матча ЛЧ против Динамо Загреб

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался накануне матча Лиги чемпионов против загребского "Динамо".

"Конечно, для нас это новый формат турнира. В конце концов, самое важное то, что финал будет в Мюнхене, мы хотим туда.

Мы с нетерпением ждем завтрашнюю игру. У нас есть мотивация".