Новый формат Лиги чемпионов - крутой! Турнир уже давно нужно было спасать

Реформа группового этапа Лиги чемпионов, пожалуй, главное нововведение в футболе со времен появления системы VAR. Однако этот, без преувеличения, судьбоносный момент в истории главного еврокубка вызвал настоящий шквал критики. Если прочитать комментарии футбольных фанатов в социальных сетях, то кажется, что большинство болельщиков выступают радикально против реформирования ЛЧ. Противники изменений утверждают, что новый формат нарушает традиции, которые десятилетиями формировали характер главного европейского турнира. И это лишь одна из многих претензий. Но действительно ли новый формат такой неудачный? Ответ неочевиден, но достаточно логичен, если провести детальный анализ: Лига чемпионов станет ярче, драматичнее и динамичнее. Этим анализом мы сейчас и займемся.

Недовольство футбольного сообщества - лишь вопрос привычки

Поэтому начнем по порядку! Почему большинству фанов "не зашел" отказ от привычного группового этапа? Если выслушать все аргументы, то можно сделать следующий вывод: прежний формат Лиги чемпионов (восемь групп по четыре команды) был уже традиционным, поэтому казался идеальным вариантом. Да и вообще мы все выросли именно на такой ЛЧ, поэтому менять что-то в ней - будто идти против того, что любишь с детства. Однако некоторые болельщики почему-то забывают о том, что этот "классический" формат тоже когда-то вводили впервые и он тогда вызывал не меньшие споры.

Так, например, после провала идеи с двумя групповыми этапами (после первого группового этапа выбывала половина, 16 оставшихся клубов формировали две вторые группы, а затем восемь лучших команд выходили в четвертьфинал) был введен привычный для нас формат, который тогда критиковали за меньшее количество матчей и отсутствие интриги в большинстве групп. Но впоследствии мы "прикипели" к этому раскладу, поэтому так болезненно переживаем изменения, которые произойдут в сезоне ЛЧ-2024/2025.

Лига чемпионов нуждалась в реформах - турнир убивала системность

Однако, если отбросить эмоциональный аспект, то реформирование турнира уже не просто назрело - оно было необходимо. Главная проблема уже была частично описана выше - слишком малое количество сенсаций, которые так любят нейтральные фанаты. Из года в год мы становились свидетелями почти незыблемой тенденции и знали о большинстве раскладов еще до начала группового этапа: в каких группах гранды оформят гандикап, а потом будут экономить силы, какая группа получится скучной, какая ровной, а в какой интрига будет жить до последнего тура - согласитесь, все это обычно можно предсказать уже после жеребьевки.

Даже если условный "Реал" неожиданно проиграет "Шерифу" или "Шахтеру", которые приложили для этого титанические и героические усилия, то все равно выйдет из группы, а вот коллективы, оформившие главную сенсацию сезона, вряд ли...

Так как же новый формат сломает эту надоевшую (да простят меня фанаты "Реала" за пример с их командой) тенденцию? Ответ прост - начиная с этого сезона ЛЧ станет более непредсказуемой, ведь общая таблица и равный по силе календарь максимально исключат любую программность или повторение похожих сценариев в группах. А еще такой расклад облегчит жизнь командам, которые не входят в число грандов, ведь у них будет больше шансов себя проявить.

Топовые матчи не могут приесться - это манипуляция

Следующая по популярности претензия к обновленной Лиге чемпионов - существенный рост топовых матчей. Опасность здесь видят в том, что встречи грандов перестанут вызывать трепет и ажиотаж, когда станут постоянными. Мол, могут приесться...

И здесь снова нужно выключить эмоции и обратиться к логическому анализу и, само собой, сравнению с похожими кейсами: "Барселона" и "Реал", "Ливерпуль" и "МЮ", "Ювентус" и "Интер", "Бавария" и "Боруссия", "Арсенал" и "Манчестер Сити" - все эти пары топовых команд встречаются как минимум дважды за сезон, но интерес к их зарубам почему-то не спадает.

258 - столько раз встречались между собой главные команды Испании, но каждый раз во время "Эль-Класико" стадионы заполнены, а телеправа продаются за бешеные деньги. Что уж говорить об ажиотаже к событию.

И не стоит забывать, что вариантов жребия в ЛЧ теперь станет только больше, что снизит вероятность того, что топовые команды будут попадать друг на друга два года подряд или вообще в течение одного розыгрыша турнира. Даже старый формат был хуже в этом плане, ведь там было два очных матча в группе, а не один, как станет теперь.

С чем спорить нет смысла, так это с тем, что общее количество топовых матчей выросло очень сильно - в каждом туре этого сезона будет едва ли не столько же громких противостояний, как за весь прошлогодний групповой этап. Но кто вообще решил, что это не пойдет на пользу ЛЧ?

Если примеров выше вам было мало, то обратимся к практике других видов спорта. Сколько раз за один сезон NBA встречаются условные "Лейкерс" и "Голден Стейт"? Разве это делает их соперничество менее драматичным? А как насчет NHL, где "Вашингтон" в прошлом году сыграл с "Питсбургом" четыре матча, а если бы они встретились в плей-офф, то эта цифра могла бы дойти до 11 встреч. Конечно, стоит добавить, что в американских лигах нет международных соревнований, но это, кажется, только сильнее подтверждает, что увеличение количества крупных матчей никак не угрожает зрелищности турниров.

Больше шансов у "середняков" - плюс для нейтральных фанатов

Давайте будем откровенны - абсолютное большинство фанатов теперь будет выбирать для просмотра матчи с топовыми вывесками, которых так не хватало нам на групповых стадиях всех еврокубков. Кстати, если мы уже вспомнили о других международных клубных соревнованиях, то не стоит забывать о еще одном нововведении - отмене "утешительных путевок" в Лигу Европы для тех, кто не вышел из групп.

А это значит, что в плей-офф ЛЧ вернутся неожиданные клубы, которые могут стать темными лошадками и дойти до решающих стадий. Ведь такие коллективы имеют больше шансов пройти на характере двухматчевое противостояние в 1/8, чем стабильно и без спадов пройти дистанцию группового этапа. Очередной плюсик для зрелищности турнира!

Проблемы тоже есть. Для их решения нужен инновационный подход

Новый формат Лиги чемпионов принесет нам больше интересных и напряженных матчей, что станет серьезным эмоциональным испытанием для фанатов... и физическим для футболистов. Мы снова возвращаемся к теме постоянного увеличения нагрузок для игроков, которым теперь играть не только больше, но и дольше - до января.

И вот здесь уже фактор топовых матчей заигрывает другими красками. Так называемые "проходные" игры при общей таблице будут большой редкостью, следовательно, распределять силы будет сложнее. Это все не просто может, а гарантированно приведет к очередному росту количества травм и, как следствие, кадровым проблемам у клубов.

Самым очевидным решением этой проблемы является очень смелый и авантюрный шаг - расширение заявки во всех турнирах и существенное увеличение игроков, находящихся в системе клуба. Кто-то проведет большую закупку, кто-то подтянет молодняк, но уже скоро мы можем увидеть появление нового явления в футболе - полтора или даже два равноценных стартовых состава для команд, играющих в еврокубках, что поможет перемешивать игроков без радикальной потери качества.

Поэтому вывод напрашивается очень простой - не нужно спешить с оценками. Этот обновленный проект Лиги чемпионов окрестили провальным еще даже до того, как он успел запуститься. Первые выводы сделаем зимой, а через несколько лет уже точно разберемся была ли эта реформа удачной. Единственное, что можно сказать точно - изменения действительно были нужны, без них наш любимый турнир понемногу угасал, рискуя потерять аудиторию.

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