Эмери о предстоящей игре с Янг Бойз: Я думаю, что мы сможем играть с такой же индивидуальностью, как и дома

После многолетнего перерыва, "Астон Вилла" возвращается к участию в самом престижном еврокубке. Впрочем, настроение внутри клуба является печальным, поскольку вчера стало известно о смерти бывшего игрока "львов" Гэри Шоу, который в составе этой команды выигрывал Кубок чемпионов сезона 1981/82. Накануне игры с "Янг Бойз" главный тренер Унаи Эмери выразил соболезнования семье Гэри Шоу, а также подчеркнул, что его команда в Швейцарии будет бороться до самого конца.

"Мои соболезнования семье и всем болельщикам "Астон Виллы". Мы всегда помним о нем [Гэри Шоу], на нашем тренировочном поле висит фотография 1982 года и Кубка Европы, он был главным героем этого матча. Мои соболезнования им. Я думаю, что это печально и мы можем использовать это как мотивацию. Мы немного изменили наш привычный способ игры в Европе. Обычно мы проводим тренировки в Бирмингеме и разъезжаемся. Но мы решили приехать тренироваться сюда, чтобы узнать и адаптироваться к синтетическому полю. Мы готовы и не будем использовать это как отговорку. Я думаю, что мы сможем играть с такой же индивидуальностью, как и дома", - цитирует Эмери BBC.

Добавим, что поединок "Янг Бойз" - "Астон Вилла" состоится 17 сентября в 19:45 в швейцарском Берне.