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Бондаренко: Нельзя даже близко сравнивать, как Шахтер играет в чемпионате и как будет играть в ЛЧ

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Бондаренко: Нельзя даже близко сравнивать, как Шахтер играет в чемпионате и как будет играть в ЛЧ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко поделился ожиданиями от выступлений в Лиге чемпионов сезона-2024/2025.

"Готова ли команда к Лиге чемпионов? Думаю, готова. Прежде всего, это совсем другой турнир и менталитет, и нельзя даже близко сравнивать, как команда играет в чемпионате и как будет играть в Лиге чемпионов. Будем отдавать все силы и, надеюсь, продемонстрируем хороший футбол и получим результат.

Мандража пока нет, но, конечно, скучаем, ведь мечта каждого футболиста - играть в Лиге чемпионов, и этот момент приближается.

Фанатам стоит ожидать эмоций. Надеюсь, положительных", - цитирует Бондаренко пресс-служба "горняков“.

Начнет свой путь в ЛЧ "Шахтер" выездным матчем против итальянской "Болоньи". Игра состоится 18 сентября, в 19:45 по Киеву.

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Болонья Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Бураков
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