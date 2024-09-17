Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бондаренко: Нельзя даже близко сравнивать, как Шахтер играет в чемпионате и как будет играть в ЛЧ
Разный уровень
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко поделился ожиданиями от выступлений в Лиге чемпионов сезона-2024/2025.
"Готова ли команда к Лиге чемпионов? Думаю, готова. Прежде всего, это совсем другой турнир и менталитет, и нельзя даже близко сравнивать, как команда играет в чемпионате и как будет играть в Лиге чемпионов. Будем отдавать все силы и, надеюсь, продемонстрируем хороший футбол и получим результат.
Мандража пока нет, но, конечно, скучаем, ведь мечта каждого футболиста - играть в Лиге чемпионов, и этот момент приближается.
Фанатам стоит ожидать эмоций. Надеюсь, положительных", - цитирует Бондаренко пресс-служба "горняков“.
Начнет свой путь в ЛЧ "Шахтер" выездным матчем против итальянской "Болоньи". Игра состоится 18 сентября, в 19:45 по Киеву.
Популярное сейчас
- Ничья Колоса и ЛНЗ, назначение Вирта, потеря Интера перед ЛЧ. Главные новости за 16 сентября
- СМИ: Челси готов предложить Интеру Мудрика и еще двух игроков в обмен на Мартинеса
- Серия А. Камбек Удинезе с 0:2 выводит его на первое место в лиге, Лацио побеждает
- Известно, кто будет комментировать первый матч Шахтера в ЛЧ в новом сезоне
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов