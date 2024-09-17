Бондаренко: Нельзя даже близко сравнивать, как Шахтер играет в чемпионате и как будет играть в ЛЧ

Полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко поделился ожиданиями от выступлений в Лиге чемпионов сезона-2024/2025.

"Готова ли команда к Лиге чемпионов? Думаю, готова. Прежде всего, это совсем другой турнир и менталитет, и нельзя даже близко сравнивать, как команда играет в чемпионате и как будет играть в Лиге чемпионов. Будем отдавать все силы и, надеюсь, продемонстрируем хороший футбол и получим результат.

Мандража пока нет, но, конечно, скучаем, ведь мечта каждого футболиста - играть в Лиге чемпионов, и этот момент приближается.

Фанатам стоит ожидать эмоций. Надеюсь, положительных", - цитирует Бондаренко пресс-служба "горняков“.