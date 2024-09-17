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Наставник Штутгарта: Мы должны быть очень смелыми и продемонстрировать хорошую игру с Реалом
Тренер швабов настроен дать бой сливочным
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня действующий победитель Лиги чемпионов "Реал" начнет свою защиту титула поединком против "Штутгарта". На предматчевой пресс-конференции главный тренер "швабов" Себастьян Хёнесс отметил, что несмотря на статус аутсайдера этого противостояния, он не хочет преждевременно признавать поражение.
"Мы имеем необходимое уважение к сопернику, обладающий исключительными качествами, который является действующим победителем Лиги чемпионов и который, естественно, имеет гораздо больший опыт в соревнованиях, чем мы. Но мы хотим их удивить. Мы должны быть очень смелыми и продемонстрировать хорошую игру. Мы также должны заботиться о себе в Мадриде, на этом удивительном стадионе, против этой впечатляющей команды. Мы должны принести наш стиль игры на поле", - цитирует Хёнесса Kicker.
Добавим, что поединок "Реал" - "Штутгарт" состоится 17 сентября в 22:00 по киевскому времени.
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