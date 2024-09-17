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Реал - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Реал - Штутгарт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Реал - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Действующий победитель Лиги чемпионов “Реал” стартует в очередном розыгрыше турнира дома матчем против нечастого гостя в еврокубках.

"Штутгарт" занял 2-е место в минувшей Бундеслиге, но в ЛЧ не играл с 2010-го, а в еврокубках — с 2013-го. Разница в опыте между соперниками колоссальна. Как будет с качеством игры? На первый взгляд кажется, что швабы удобны Мадриду, но посмотрим.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 17 сентября.

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Лига Чемпионов, этап лиги, 1-й тур

17 сентября. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Умут Мелер (Турция)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Реал" — "Штутгарт"
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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