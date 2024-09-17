Рубен Аморим: Конечно, для любого клуба очень важно играть в Лиге чемпионов

Сегодня лиссабонский "Спортинг" сыграет в первом туре Лиги чемпионов против "Лилля". Главный тренер португальской команды Рубен Аморим накануне противостояния подчеркнул значимость этого турнира для его клуба.

"Конечно, для любого клуба очень важно играть в Лиге чемпионов. Для команды, для игроков, но также и для финансового аспекта, чтобы продать больше игроков... Это то, что мы показывали на протяжении последних нескольких лет. Теперь, является ли новый формат сложнее или проще, я не знаю. Это впервые, и он будет более привлекательным. У нас будет больше матчей на этом первом этапе, против восьми разных клубов. Мы с нетерпением ждем начала этой новой версии соревнований и просто в восторге от того, что начинаем выступать в Лиге чемпионов", - цитирует Аморима L'Equipe.

Добавим, что матч "Спортинг" - "Лилль" состоится 17 сентября в 22:00 на лиссабонском стадионе "Жозе Алваладе".