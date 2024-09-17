  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Главный тренер Лилля Бруно Женезио: Самая слабая команда может обыграть самую сильную
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Лилля Бруно Женезио: Самая слабая команда может обыграть самую сильную

Лига Чемпионов

Француз считает Спортинг фаворитом в противостоянии

Главный тренер Лилля Бруно Женезио: Самая слабая команда может обыграть самую сильную

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лилль" после небольшого перерыва возвращается в Лигу чемпионов. "Доги" на прошлой неделе уступили в чемпионате "Сент-Этьену" и главный тренер французской команды Бруно Женезио перед матчем со "Спортингом" отметил, что его подопечные смогут реабилитироваться за последнее поражение в лиге.

"Самая слабая команда может обыграть самую сильную. Пятничный результат может быть полностью перечеркнут во вторник и так далее. Я ожидаю, что мои игроки покажут свое лицо, свои качества, какой командой мы способны быть, а затем лучшая команда победит. Я не имею привычки оправдываться, у нас было много проблем в последнее время, но я уверен в своей команде, в своих игроках, что они возьмут себя в руки и покажут себя с другой стороны, а не с той, что мы показали в пятницу. Они [Спортинг] фавориты, потому что имеют большой опыт в этом соревновании. Не знаю, слабее ли чемпионат Португалии, чем чемпионат Франции, но в любом случае в еврокубках португальские клубы привыкли выступать регулярно", - цитирует Женезио L'Equipe.

Добавим, что матч "Спортинг" - "Лилль" состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Венсан Компани: Мы мечтаем о финале в следующем году в Мюнхене
yellow-arrow
Милан - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Спортинг - Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Спортинг (Лиссабон) Лига чемпионов Бруно Женезио Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости