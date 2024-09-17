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Главный тренер Лилля Бруно Женезио: Самая слабая команда может обыграть самую сильную
Француз считает Спортинг фаворитом в противостоянии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лилль" после небольшого перерыва возвращается в Лигу чемпионов. "Доги" на прошлой неделе уступили в чемпионате "Сент-Этьену" и главный тренер французской команды Бруно Женезио перед матчем со "Спортингом" отметил, что его подопечные смогут реабилитироваться за последнее поражение в лиге.
"Самая слабая команда может обыграть самую сильную. Пятничный результат может быть полностью перечеркнут во вторник и так далее. Я ожидаю, что мои игроки покажут свое лицо, свои качества, какой командой мы способны быть, а затем лучшая команда победит. Я не имею привычки оправдываться, у нас было много проблем в последнее время, но я уверен в своей команде, в своих игроках, что они возьмут себя в руки и покажут себя с другой стороны, а не с той, что мы показали в пятницу. Они [Спортинг] фавориты, потому что имеют большой опыт в этом соревновании. Не знаю, слабее ли чемпионат Португалии, чем чемпионат Франции, но в любом случае в еврокубках португальские клубы привыкли выступать регулярно", - цитирует Женезио L'Equipe.
Добавим, что матч "Спортинг" - "Лилль" состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.
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