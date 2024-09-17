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Ювентус - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Ювентус - ПСВ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Ювентус - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" возвращается в Лигу Чемпионов после одного сезона дисквалификации из еврокубков. Которому предшествовал провальный сезон в групповом турнире ЛЧ с победой и пятью поражениями в шести матчах. Потому туринский гранд полон решимости реабилитироваться, вернуться, вновь напомнить о себе в главном клубном турнире Европы.

ПСВ же вернулся в основной раунд Лиги Чемпионов в сезоне 2023/24 впервые с сезона 2018/19, вышел в 1/8 финала и хочет подняться выше на фоне полного доминирования в Эредивизи. Так что обе команды попытаются стартовать успешно.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 17 сентября.

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Лига Чемпионов, раунд лиги, 1-й тур

17 сентября. 19:45. Турин. "Альянц Стадиум"

Главный судья: Алехандро Эрнандес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Ювентус" — "ПСВ"
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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