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Ювентус - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Ювентус - ПСВ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" возвращается в Лигу Чемпионов после одного сезона дисквалификации из еврокубков. Которому предшествовал провальный сезон в групповом турнире ЛЧ с победой и пятью поражениями в шести матчах. Потому туринский гранд полон решимости реабилитироваться, вернуться, вновь напомнить о себе в главном клубном турнире Европы.
ПСВ же вернулся в основной раунд Лиги Чемпионов в сезоне 2023/24 впервые с сезона 2018/19, вышел в 1/8 финала и хочет подняться выше на фоне полного доминирования в Эредивизи. Так что обе команды попытаются стартовать успешно.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 17 сентября.
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Лига Чемпионов, раунд лиги, 1-й тур
17 сентября. 19:45. Турин. "Альянц Стадиум"
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Испания)
Трансляция: Megogo Football 2
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