  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Янг Бойз - Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янг Бойз - Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Янг Бойз - Астон Вилла: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Янг Бойз - Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" является одним из победителей сильнейшего клубного турнира Старого света. Однако в 1982 году - когда бирмингемцы получали этот трофей - он еще назывался "Кубок европейских чемпионов". После того еще сезон отыграли в этом еврокубке и потом пришлось об этом забыть на немалый промежуток времени. Теперь "Астон Вилла" дебютирует именно в Лиге чемпионов, еще и нового формата. Противостоять "львам" будет швейцарский "Янг Бойз", который имеет опыт выступлений на этом турнире. Кроме того, стоит следить за выступлениями "пчел", поскольку они являются одними из соперников "Шахтера" в этой еврокампании.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Лига чемпионов, первый тур

17 сентября, 19:45. "Штадион Ванкдорф" (Берн)

Главный арбитр: Георги Кабаков (Болгария)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу "Янг Бойз" — "Астон Вілла"
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Венсан Компани: Мы мечтаем о финале в следующем году в Мюнхене
yellow-arrow
Милан - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Спортинг - Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Астон Вилла (Бирмингем) Лига чемпионов Янг Бойз (Берн) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости