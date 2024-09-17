Янг Бойз - Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Астон Вилла" является одним из победителей сильнейшего клубного турнира Старого света. Однако в 1982 году - когда бирмингемцы получали этот трофей - он еще назывался "Кубок европейских чемпионов". После того еще сезон отыграли в этом еврокубке и потом пришлось об этом забыть на немалый промежуток времени. Теперь "Астон Вилла" дебютирует именно в Лиге чемпионов, еще и нового формата. Противостоять "львам" будет швейцарский "Янг Бойз", который имеет опыт выступлений на этом турнире. Кроме того, стоит следить за выступлениями "пчел", поскольку они являются одними из соперников "Шахтера" в этой еврокампании.

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Лига чемпионов, первый тур

17 сентября, 19:45. "Штадион Ванкдорф" (Берн)

Главный арбитр: Георги Кабаков (Болгария)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3