Форвард Штутгарта Демирович: Дебютировать в Лиге чемпионов - это мечта, которая осуществилась

"Штутгарт" стартует в Лиге чемпионов против действующего обладателя трофея - мадридского "Реала". Форвард "швабов" Эрмедин Демирович является новичком команды, поскольку летом он присоединился к клубу из "Аугсбурга". Босниец, как и многие другие игроки "Штутгарта", дебютирует в самом престижном еврокубке именно в противостоянии со "сливочными". В интервью Marca нападающий отметил, что планирует перенести свою хорошую форму на стадион "Сантьяго Бернабеу".

"Я в хорошей форме, это правда. Я очень хорошо чувствую себя в моем новом клубе и продолжаю ту форму, которую я показал в "Аугсбурге" в прошлом году. У команды тоже дела идут хорошо, а это самое главное. Я убежден, что люди увидят хорошую команду на "Бернабеу". Дебютировать в Лиге чемпионов и сыграть на одном из лучших стадионов мира против лучшего клуба мира - это мечта, которая осуществилась. Мне посчастливилось сыграть свой первый матч как профессионалу на "Камп Ноу" в "Алавесе", а теперь я сыграю Лигу чемпионов на "Бернабеу". Это невероятно... В первую очередь я хочу, чтобы команда хорошо играла, чтобы мы могли сыграть вничью или даже выиграть. Почему бы и нет? Потом, если я смогу забить гол, то это будет еще лучше для нас", - заявил Эрмедин Демирович.

Добавим, что поединок "Реал" - "Штутгарт" состоится 17 сентября в 22:00.