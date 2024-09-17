Луческу: Это уже не тот Шахтер, что раньше, но Болонье надо быть очень осторожной

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, который ранее работал в Украине с "Шахтером" и "Динамо", поделился ожиданиями от дебюта "горняков" в Лиге чемпионов в новом сезоне.

"Я могу даже побывать на стадионе, мне бы этого хотелось. Украина - моя вторая родина по многим причинам. Потому происходящее там объединяет, ты носишь это в себе, переживаешь это с неописуемым волнением, с тоской, которая никогда тебя не покидает. Потому, что когда ты выполняешь эту работу и выигрываешь, даже маленькая деревня кажется самой красивой в мире. Это не просто народ Украины, это мой народ, это не только мои футболисты, это еще и мои дети.

"Шахтёр" сильно изменился - это правда. После начала войны бразильцы уехали, но на месте "Болоньи" я бы все равно был очень осторожен, потому что у дончан есть хорошие, талантливые, очень быстрые, опасные в атаке игроки. Это уже не тот "Шахтер", который был раньше, но это все еще хорошая команда", - сказал специалист в интервью Corriere dello Sport.