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Луческу: Это уже не тот Шахтер, что раньше, но Болонье надо быть очень осторожной

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Луческу: Это уже не тот Шахтер, что раньше, но Болонье надо быть очень осторожной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, который ранее работал в Украине с "Шахтером" и "Динамо", поделился ожиданиями от дебюта "горняков" в Лиге чемпионов в новом сезоне.

"Я могу даже побывать на стадионе, мне бы этого хотелось. Украина - моя вторая родина по многим причинам. Потому происходящее там объединяет, ты носишь это в себе, переживаешь это с неописуемым волнением, с тоской, которая никогда тебя не покидает. Потому, что когда ты выполняешь эту работу и выигрываешь, даже маленькая деревня кажется самой красивой в мире. Это не просто народ Украины, это мой народ, это не только мои футболисты, это еще и мои дети.

"Шахтёр" сильно изменился - это правда. После начала войны бразильцы уехали, но на месте "Болоньи" я бы все равно был очень осторожен, потому что у дончан есть хорошие, талантливые, очень быстрые, опасные в атаке игроки. Это уже не тот "Шахтер", который был раньше, но это все еще хорошая команда", - сказал специалист в интервью Corriere dello Sport.

Матч "Болонья" - "Шахтёр" состоится 18 сентября. Начало - в 19:45 по Киеву.

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Мирча Луческу Болонья Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Источник:
CDS
Опубликовал: Александр Бураков
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