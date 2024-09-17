Милан - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Новый формат основного этапа Лиги Чемпионов наконец-то начинается. Сегодня в рамках первого тура итальянский "Милан" будет принимать у себя дома английский "Ливерпуль". Противостояние, имеющее немалую историю и в рамках которого уже состоялось много легендарных матчей, правда, коллективы подходят к этому матчу немного в разной игровой форме, хотя это даже добавляет интереса. Последние поединки между ними состоялись три года назад. Тогда англичане дважды победили "россонери" и несмотря на то, что они будут играть на "Сан-Сиро", "красные" точно не являются аутсайдерами этой пары.

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Лига чемпионов, первый тур

17 сентября. 22:00. Милан. "Сан-Сиро"

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

Трансляция: Megogo Football 1