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Милан - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Милан - Ливерпуль: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новый формат основного этапа Лиги Чемпионов наконец-то начинается. Сегодня в рамках первого тура итальянский "Милан" будет принимать у себя дома английский "Ливерпуль". Противостояние, имеющее немалую историю и в рамках которого уже состоялось много легендарных матчей, правда, коллективы подходят к этому матчу немного в разной игровой форме, хотя это даже добавляет интереса. Последние поединки между ними состоялись три года назад. Тогда англичане дважды победили "россонери" и несмотря на то, что они будут играть на "Сан-Сиро", "красные" точно не являются аутсайдерами этой пары.
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Лига чемпионов, первый тур
17 сентября. 22:00. Милан. "Сан-Сиро"
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
Трансляция: Megogo Football 1
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