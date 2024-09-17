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Спортинг - Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Спортинг - Лилль: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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Лига чемпионов начинается! Матчи квалификации это хорошо, но основной этап - совсем другое дело.
В первом туре самого престижного турнира Европы встретятся португальский "Спортинг" и французский "Лилль". Первые имеют серию из 5-ти побед подряд, вторые - из 3-х подряд поражений.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 17 сентября.
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Лига Чемпионов, этап лиги, 1-й тур
17 сентября. 22:00. Лиссабон. "Эштадиу Жозе Алвеладе"
Главный судья: Донатас Румшас (Литва)
Трансляция: Megogo Football 5
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