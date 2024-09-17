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Спортинг - Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Спортинг - Лилль: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Спортинг - Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига чемпионов начинается! Матчи квалификации это хорошо, но основной этап - совсем другое дело.

В первом туре самого престижного турнира Европы встретятся португальский "Спортинг" и французский "Лилль". Первые имеют серию из 5-ти побед подряд, вторые - из 3-х подряд поражений.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 17 сентября.

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Лига Чемпионов, этап лиги, 1-й тур

17 сентября. 22:00. Лиссабон. "Эштадиу Жозе Алвеладе"

Главный судья: Донатас Румшас (Литва)

Трансляция: Megogo Football 5

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Трансляция матча "Спортинг" — "Лилль"
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Спортинг (Лиссабон) Лилль смотреть футбол онлайн
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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