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Венсан Компани: Мы мечтаем о финале в следующем году в Мюнхене
Посмотрим, до какой стадии турнира дойдут немцы на этот раз
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня стартует Лига чемпионов в новом формате. Этот сезон будет особенным также и для "Баварии", поскольку финал самого престижного еврокубка состоится на домашнем стадионе "Альянц Арена". Ранее мюнхенцы уже доходили до финала Лиги чемпионов на собственном стадионе в сезоне 2011-12, но проиграли по пенальти "Челси" Роберто Ди Маттео. Накануне матча с загребским "Динамо", главный тренер немцев Венсан Компани очертил еврокубковые цели своей команды в этом сезоне.
"Мы мечтаем о финале в следующем году в Мюнхене. Наши болельщики могут мечтать. Для меня главное, чтобы мы продемонстрировали это на поле. Нас ждет тяжелая игра, поэтому важно сыграть хорошо и победить. Нам нужна полная концентрация с первой до последней минуты", - цитирует Венсана Компани beIN Sports.
Добавим, что матч "Бавария" - "Динамо Загреб" состоится 17 сентября в 22:00 на мюнхенском стадионе "Альянц Арена".
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