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Срна: Наш президент всегда говорит, что лучше проиграть, играя в выдающийся футбол, чем выиграть, играя плохо
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shakhtar.com
Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился ожиданиями матча с "Болоньей" в первом туре основного этапа Лиге чемпионов.
"Болонья", как и мы, не очень удачно стартовала, но это сильная команда. Оцениваю наши шансы на 50%.
Мы не играли дома с 2014 года, нам не хватает болельщиков, а затем ФИФА не помогла нам в 2022 году, разрешив всем иностранцам уехать бесплатно.
Наш президент? Он всегда говорит, что лучше проиграть, играя в выдающийся футбол, чем выиграть, играя плохо. Мы живем изо дня в день с надеждой, что эта война, которая никому не нужна, скоро закончится", - цитирует Срну tuttobolognaweb со ссылкой на Gazzetta.
Поединок "Болонья" - "Шахтёр" состоится завтра, 18 сентября, в 19:45.
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