Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Бавария - Динамо Загреб: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" хорошо начала сезон с точки зрения получения очков - три победы в Бундеслиге в трех турах. Новый коуч немного подкрутил мюнхенцев в позиционной атаке, которая, к примеру, просто поиздевалась над "Хольштайном" (1:6) на выходных. Появление структуры при атаке улучшило устойчивость к контратакам соперника. Но сказать, что новая "Бавария" блестит, нельзя, но в отдельных элементах действительно посвежела. Загребское "Динамо" уверенно прошло квалификацию, в финальном раунде переиграв "Карабах" с общим счетом 5:0. Впрочем, хорваты будут иметь первый серьезный тест в Мюнхене, где они являются аутсайдером противостояния, поэтому даже ничья будет считаться большим достижением для команды. Венсан Компани же настроен продолжить свой победный путь и захочет подарить местной публике еще один повод для радости.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Лига чемпионов, первый тур
17 сентября, 22:00. "Альянц Арена" (Мюнхен)
Главный арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
Популярное сейчас
- Маркевич - о том, как Суркис помешал ему вернуть Гусина: Подрезал джип, вышли люди с автоматами
- "Как Волдеморт, но хороший": главный футболист Турции не поддержал Эрдогана, потерял все до копейки и живет в изгнании
- Новый формат Лиги чемпионов - крутой! Турнир уже давно нужно было спасать
- Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17.09.2024
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам