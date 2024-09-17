Бавария - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Бавария" хорошо начала сезон с точки зрения получения очков - три победы в Бундеслиге в трех турах. Новый коуч немного подкрутил мюнхенцев в позиционной атаке, которая, к примеру, просто поиздевалась над "Хольштайном" (1:6) на выходных. Появление структуры при атаке улучшило устойчивость к контратакам соперника. Но сказать, что новая "Бавария" блестит, нельзя, но в отдельных элементах действительно посвежела. Загребское "Динамо" уверенно прошло квалификацию, в финальном раунде переиграв "Карабах" с общим счетом 5:0. Впрочем, хорваты будут иметь первый серьезный тест в Мюнхене, где они являются аутсайдером противостояния, поэтому даже ничья будет считаться большим достижением для команды. Венсан Компани же настроен продолжить свой победный путь и захочет подарить местной публике еще один повод для радости.

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Лига чемпионов, первый тур

17 сентября, 22:00. "Альянц Арена" (Мюнхен)

Главный арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4