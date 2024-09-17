  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бавария - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Бавария - Динамо Загреб: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Бавария - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" хорошо начала сезон с точки зрения получения очков - три победы в Бундеслиге в трех турах. Новый коуч немного подкрутил мюнхенцев в позиционной атаке, которая, к примеру, просто поиздевалась над "Хольштайном" (1:6) на выходных. Появление структуры при атаке улучшило устойчивость к контратакам соперника. Но сказать, что новая "Бавария" блестит, нельзя, но в отдельных элементах действительно посвежела. Загребское "Динамо" уверенно прошло квалификацию, в финальном раунде переиграв "Карабах" с общим счетом 5:0. Впрочем, хорваты будут иметь первый серьезный тест в Мюнхене, где они являются аутсайдером противостояния, поэтому даже ничья будет считаться большим достижением для команды. Венсан Компани же настроен продолжить свой победный путь и захочет подарить местной публике еще один повод для радости.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Лига чемпионов, первый тур

17 сентября, 22:00. "Альянц Арена" (Мюнхен)

Главный арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу "Баварія" — "Динамо Загреб"
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Тьяго Мотта: Мы должны относиться ко всем нашим соперникам с большим уважением. Это касается и ПСВ
yellow-arrow
Милан – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Экс-защитник Шахтёра спрогнозировал уверенную победу горняков в первом матче ЛЧ
Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Динамо (Загреб) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости