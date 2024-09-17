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Экс-защитник Шахтёра спрогнозировал уверенную победу горняков в первом матче ЛЧ
Смело
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший игрок "Шахтера" Сергей Ященко сделал прогноз на поединок донецкого клуба против "Болоньи" в первом туре основного раунда Лиги чемпионов.
"В стратегическом аспекте очень хорошо, что "горняки" перед экзаменом в Италии сокрушили в 6 туре УПЛ "Карпаты", воспользовавшись тактическими просчетами соперника. Эта победа придаст уверенности "Шахтеру", особенно в атаке.
Конечно, "Болонья", в отличие от "Карпат", возьмет на вооружение более прагматичный футбол и у дончан не будет такого оперативного пространства для поиска кратчайшего пути к воротам, как с львовянами. Думаю, что "горнякам" должно пригодиться и то, что "Болонья" неудачно выступает в Серии А, находясь среди аутсайдеров. Это также негативно скажется на действиях "горожан" завтра, хотя в их составе хватает именитых футболистов, которые могут сплотиться. Тем более, при поддержке родных стен.
И все же, больший международный опыт, сбалансированный состав, когда в строю все ведущие исполнители, должны помочь "Шахтеру" взять верх с преимуществом в два мяча", – сказал Ященко.
Матч "Болонья" – "Шахтер" начнется 18 сентября, в 19.45 по Киеву.
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