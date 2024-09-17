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Тьяго Мотта: Мы должны относиться ко всем нашим соперникам с большим уважением. Это касается и ПСВ

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Также итальянец высказался относительно нового формата Лиги чемпионов

Тьяго Мотта: Мы должны относиться ко всем нашим соперникам с большим уважением. Это касается и ПСВ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" возвращается в Лигу чемпионов. Главный тренер "старой синьоры" Тьяго Мотта на предматчевой пресс-конференции отметил, что его команда хочет начать этот турнир на позитивной ноте.

"Мы должны относиться ко всем нашим соперникам с большим уважением, и, конечно, это касается и "ПСВ". Но мы должны сосредоточиться на наших обязанностях на поле. Они уверенно владеют мячом и имеют качественных игроков, поэтому нам нужно отыгрывать мяч как можно больше и пытаться заставить их играть в такую игру, которая лишит их привычек. Нам придется быть компактными в обороне, не оставляя промежутков между линиями. Мы должны быть агрессивными, навязывать свою игру и продолжать делать то, что у нас получается лучше всего, в то же время пытаясь совершенствовать другие. Я хочу видеть целостную команду. Формат Лиги чемпионов захватывает - мы встретимся со многими разными командами. Это фактор, который одновременно и прекрасен, и сложен, а также меняет способ нашей работы. Мы гордимся тем, что начинаем это прекрасное соревнование. К тому же мы играем дома. Это будет хороший вызов, как для нас, так и для наших болельщиков", - заявил Тьяго Мотта.

Добавим, что матч "Ювентус" - "ПСВ" состоится 17 сентября в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
Ювентус
Опубликовал: Александр Гресь
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