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Тьяго Мотта: Мы должны относиться ко всем нашим соперникам с большим уважением. Это касается и ПСВ
Также итальянец высказался относительно нового формата Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" возвращается в Лигу чемпионов. Главный тренер "старой синьоры" Тьяго Мотта на предматчевой пресс-конференции отметил, что его команда хочет начать этот турнир на позитивной ноте.
"Мы должны относиться ко всем нашим соперникам с большим уважением, и, конечно, это касается и "ПСВ". Но мы должны сосредоточиться на наших обязанностях на поле. Они уверенно владеют мячом и имеют качественных игроков, поэтому нам нужно отыгрывать мяч как можно больше и пытаться заставить их играть в такую игру, которая лишит их привычек. Нам придется быть компактными в обороне, не оставляя промежутков между линиями. Мы должны быть агрессивными, навязывать свою игру и продолжать делать то, что у нас получается лучше всего, в то же время пытаясь совершенствовать другие. Я хочу видеть целостную команду. Формат Лиги чемпионов захватывает - мы встретимся со многими разными командами. Это фактор, который одновременно и прекрасен, и сложен, а также меняет способ нашей работы. Мы гордимся тем, что начинаем это прекрасное соревнование. К тому же мы играем дома. Это будет хороший вызов, как для нас, так и для наших болельщиков", - заявил Тьяго Мотта.
Добавим, что матч "Ювентус" - "ПСВ" состоится 17 сентября в 19:45 по киевскому времени.
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