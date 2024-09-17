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Тренер Болоньи: Ливерпуль, Астон Вилла, Монако, Шахтер - это команды высочайшего качества
Болонья впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
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Главный тренер "Болоньи" Винченцо Итальяно поделился ожиданиями от стартового матча против "Шахтера" в
"Я уверен, что когда ребята впервые услышат гимн Лиги чемпионов и выйдут на поле, то смогут найти дополнительную передачу, чтобы сделать почти все, что мы подготовили. Мы хорошо подготовились к игре. Осознание того, что мы в Лиге чемпионов, должно дать команде необходимый подъем.
Нас ждут две лучшие команды Португалии, "Ливерпуль", "Астон Вилла", "Монако", "Шахтер" - это команды высочайшего качества. Все они очень хорошо организованы. Нам нужно быть очень смелыми, когда мы будем играть против них, и именно над этим мы будем работать в нашей подготовке.
В нашем клубе отличная атмосфера. Болельщики демонстрируют невероятную любовь к игрокам. Страсть здесь заразительна, а преданность команде невероятна. На поле мы должны играть сердцем и душой, потому что болельщики ведут нас вперед. Это команда с 12-м игроком на стадионе. Мы приложим все усилия, чтобы они гордились своей командой", - сказал Итальяно.
Напомним, что матч "Болонья" - "Шахтер" состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 19:45.
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