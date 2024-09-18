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Селтик - Слован. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Селтик - Слован: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото: ФК Селтік
В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов "Селтик" примет братиславский "Слован". Смогут ли хозяева подтвердить свой статус фаворитов?
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"Селтик" в сезоне 2024/25 все свои пять матчей выиграл. Подопечные Роджерса еще ни одного гола не пропустили и уверенно выступают в местном чемпионате. "Слован" заслуживает лишь одобрительных отзывов, ведь коллектив из Братиславы прошел четыре раунда квалификации.
Лига чемпионов, первый тур
18 сентября. 22:00. Глазго. "Селтик Парк"
Трансляция: Megogo Football 5
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