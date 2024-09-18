Селтик - Слован. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов "Селтик" примет братиславский "Слован". Смогут ли хозяева подтвердить свой статус фаворитов?

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"Селтик" в сезоне 2024/25 все свои пять матчей выиграл. Подопечные Роджерса еще ни одного гола не пропустили и уверенно выступают в местном чемпионате. "Слован" заслуживает лишь одобрительных отзывов, ведь коллектив из Братиславы прошел четыре раунда квалификации.

Лига чемпионов, первый тур

18 сентября. 22:00. Глазго. "Селтик Парк"

Трансляция: Megogo Football 5