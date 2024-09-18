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Селтик - Слован. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Селтик - Слован: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Селтик - Слован. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото: ФК Селтік

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В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов "Селтик" примет братиславский "Слован". Смогут ли хозяева подтвердить свой статус фаворитов?

"Селтик" в сезоне 2024/25 все свои пять матчей выиграл. Подопечные Роджерса еще ни одного гола не пропустили и уверенно выступают в местном чемпионате. "Слован" заслуживает лишь одобрительных отзывов, ведь коллектив из Братиславы прошел четыре раунда квалификации.

Лига чемпионов, первый тур

18 сентября. 22:00. Глазго. "Селтик Парк"

Трансляция: Megogo Football 5

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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