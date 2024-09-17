"Он один из лучших в мире". Алиссон накануне матча ЛЧ высказался о голкипере Милана

Бразильский голкипер "Ливерпуля" Алисон высказался о своем коллеге из "Милана" Майке Меньяне.

"Он играет на лучшем уровне уже пять лет. Он хорош для сборной Франции. Майка прекрасно заменил легендарного вратаря, чемпиона мира Уго Льориса. Это нелегко, но Меньян очень хорошо справился.

Он сильный, быстрый и техничный. Он один из лучших в мире. Качество вратарей действительно выросло - Майк Меньян принадлежит к этой элите".