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Бондаренко: Лига чемпионов и УПЛ - это два разных турнира, совсем другой характер, атмосфера
Уже в среду Шахтер стартует в новом сезоне Лиги чемпионов
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко поделился ожиданиями от матча 1-го тура оснвоного раунда
Слова игрока с Италии передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.
"Я бы не сравнивал УПЛ и Лигу чемпионов. Это два разных турнира, совсем другой характер, атмосфера. Мы ожидаем другое настроение и другой матч. ЛЧ - это праздничная особая атмосфера, здесь собраны лучшие футболисты и лучшие команды. Игра с "Карпатами" дала нам толчок, я думаю, все будет хорошо.
Кого могу выделить из игроков "Болоньи"? Не хотел бы этого делать. Футбол – это командный вид спорта. "Болонья" – очень хорошая команда. Это хороший соперник, чтобы стартовать в ЛЧ. Знаю, что для наших оппонентов это историческое событие. Ожидаем интересный матч", - сказал Бондаренко.
Напомним, что матч "Болонья" - "Шахтер" состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 19:45 по Киеву.
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