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Бондаренко: Лига чемпионов и УПЛ - это два разных турнира, совсем другой характер, атмосфера

Лига Чемпионов
Обновлено

Уже в среду Шахтер стартует в новом сезоне Лиги чемпионов

Бондаренко: Лига чемпионов и УПЛ - это два разных турнира, совсем другой характер, атмосфера

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко поделился ожиданиями от матча 1-го тура оснвоного раунда Лиги чемпионов с "Болоньей".

Слова игрока с Италии передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

"Я бы не сравнивал УПЛ и Лигу чемпионов. Это два разных турнира, совсем другой характер, атмосфера. Мы ожидаем другое настроение и другой матч. ЛЧ - это праздничная особая атмосфера, здесь собраны лучшие футболисты и лучшие команды. Игра с "Карпатами" дала нам толчок, я думаю, все будет хорошо.

Кого могу выделить из игроков "Болоньи"? Не хотел бы этого делать. Футбол – это командный вид спорта. "Болонья" – очень хорошая команда. Это хороший соперник, чтобы стартовать в ЛЧ. Знаю, что для наших оппонентов это историческое событие. Ожидаем интересный матч", - сказал Бондаренко.

Напомним, что матч "Болонья" - "Шахтер" состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 19:45 по Киеву.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Черныш Алина Ерофеева
Комментарии
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aleks68
17.09.2024 в 20:40
дурак простокваша опять рот открыл?работает по заказу.потом некоторые болельщики динамо тут жалуются.прикройте вонючую пасть своей затычке простокваше.какое ему дело до бондаренко и что он сказал?пусть целует своё динамо и суркисов в зад
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Комментарии 11
aleks68
17.09.2024 в 20:40
дурак простокваша опять рот открыл?работает по заказу.потом некоторые болельщики динамо тут жалуются.прикройте вонючую пасть своей затычке простокваше.какое ему дело до бондаренко и что он сказал?пусть целует своё динамо и суркисов в зад
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 20:46
ми не в росії чморило, щоб хтось комусь рот закривав... ти, зайвохромосомний, в кожному пості когось цілуєш в задницю... може достатньо вже показувати свою ка.цапську сутність...
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0
2
aleks68
17.09.2024 в 20:48
чмо это ты.долб....б с рождения.
 
2
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 20:53
пішов нах@й "саме так"....
 
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1
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 20:22
"Чи готова команда до Ліги чемпіонів? Думаю, готова. Перш за все, це зовсім інший турнір і менталітет, і не можна навіть близько порівнювати, як команда грає в чемпіонаті та як буде грати в Лізі чемпіонів. Віддаватимемо всі сили та, сподіваюсь, продемонструємо гарний футбол і здобудемо результат." --- це слова Бондаренко зі статті о 9-й ранку.... Найдіть 10 відмінностей.....
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0
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 20:23
схоже хтось намагається з читачів сайту ідіотів зробити....
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0
2
same tak(Україна)
17.09.2024 в 20:31
идиотов здесь два-ты дебил и жажа.напиши что-нибудь плохое о динамо.или кишка тонка?суркис не разрешает?привык им лизать?не надорвись ......
 
2
1
Dr. House (Поділля)
17.09.2024 в 20:45
Є два основних дебіла: Алєнь Монреальський і Барсел@х рашистський
 
1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 20:51
Алєкс68... Ти ідіот... Думаєш з 3-4-х акаунтів будеш писати про свої збочення - комусь лизати дупу - тобі полегшає... Я все одно тебе барана опущу... Алєкс68 ти чи "саме так"...
 
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aleks68
17.09.2024 в 21:04
тебя уже опустили?больно было петух?почему то жажа вдруг исчез?ты чмо и за него тут пишешь.петушня "харьковская"
 
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xo66it (Оболонський Рейх)
17.09.2024 в 20:13
Скільки Бондаренко було років, коли Безсонов казав своє легендарне про "другой турнір"?)
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