Бондаренко: Лига чемпионов и УПЛ - это два разных турнира, совсем другой характер, атмосфера

Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко поделился ожиданиями от матча 1-го тура оснвоного раунда Лиги чемпионов с "Болоньей".

Слова игрока с Италии передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

"Я бы не сравнивал УПЛ и Лигу чемпионов. Это два разных турнира, совсем другой характер, атмосфера. Мы ожидаем другое настроение и другой матч. ЛЧ - это праздничная особая атмосфера, здесь собраны лучшие футболисты и лучшие команды. Игра с "Карпатами" дала нам толчок, я думаю, все будет хорошо.

Кого могу выделить из игроков "Болоньи"? Не хотел бы этого делать. Футбол – это командный вид спорта. "Болонья" – очень хорошая команда. Это хороший соперник, чтобы стартовать в ЛЧ. Знаю, что для наших оппонентов это историческое событие. Ожидаем интересный матч", - сказал Бондаренко.