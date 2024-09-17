Пушич: Соглашусь с экспертами, которые в ЛЧ оценивают нас низко, но это шанс показать, что прогнозы могут быть ошибочными

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Болоньей".

Слова коуча из Италии передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

"Конечно, можно сказать, что "Болонья" потеряла нескольких игроков. Это предсезонье. Однако в то же время "Болонья" сумела приобрести нескольких качественных футболистов. Я никогда не подчеркиваю отдельно взятых футболистов. Выделяю командный стиль игры. В прошлые годы "Болонья" выступала на высоком уровне, особенно в последнем сезоне. Поздравляю соперника с историческим результатом в прошлой кампании. Нас ожидает встреча на самом высоком уровне, в самом престижном европейском уровне. На этом уровне нельзя выделять отдельные персоналии. Конечно, можно вспомнить Карлссона, с которым я работал в "АЗ Алкмаре". Мне также знакомы хорваты, местные нидерландские исполнители мне не чужды".

"Я склонен считать, что каждый матч стартует для команд с позиции 50 на 50. Конечно, можно выделить топ-команды. Однако в последнее время футбол вышел на качественно новый уровень. Начинаем всегда с нулем в графе забитые мячи. Поэтому шансы команд одинаковые. Все решится непосредственно на футбольном поле".

"Новый формат ЛЧ – интересный. Нам нужно увидеть, как он работает на практике. Он потребует нового подхода к игре. Нужно будет готовиться к большему количеству соперников. Я обещаю, что ничего не изменится, и к каждому из соперников мы будем тщательно готовиться и выкладываться по полной. Завтрашний матч станет отличной возможностью для нас как для коллектива оценить, как работает новый формат.

"Марлон? Он не готов на все 100%, но я рад, что он вернулся. Бенефис с "Карпатами" - это постепенный камбек с целью интеграции в командную стилистику. Важно, что он возвращается в состав. Будем работать над восстановлением его физической формы. У него большой потенциал для реализации. Марлон не имеет однозначной позиции на поле. Он способен сыграть в нескольких ролях.

"Я сторонник современных взглядов на футбол, в котором у игроков нет специфических и заранее определенных позиций. Для меня важно, как они проявляют себя, какие скилы имеют. Игрок такого уровня способен проявлять себя на разных позициях".

"Матвиенко? Он вернулся из сборной с небольшим повреждением. Поэтому мы приберегли его в матче с "Карпатами", мы подарили ему возможность немного отдохнуть, его график был заполнен. Он в порядке. находится в полной боевой готовности. Я выпью завтра кофе, и спрошу у Николая, как он себя чувствует, посмотрим. Но зная его характер и боевой дух, я ожидаю, что он будет готов полностью отдаваться и бороться вместе с командой".

"Авторитетные ресурсы могут оценивать наши шансы как не особо высокие. На это влияют текущие обстоятельства, ситуация в Украине, все сложности, которая не может играть так, как при обычных обстоятельствах. Эксперты не имеют полной информации о том, что происходит внутри коллектива. Можете вспомнить последний сезон, где мы хорошо выступили и боролись за выход в стадию плейофф".

"Признаюсь честно, я могу согласиться с экспертами, которые оценивают нас низко, но также я уверен, что все будет решаться на поле, и это новый шанс показать, доказать, что все предыдущие прогнозы могут быть ошибочными. Все зависит только от нас. Готовимся, что есть силы", - рассказал Пушич.

Напомним, что матч "Болонья" - "Шахтер" состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 19:45 по Киеву.