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Брюгге - Боруссия Д. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Брюгге - Боруссия Д: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18 сентября ⋊ ЛЧ на UA-Футбол
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Прошлый сезон для "Брюгге" стал единственным за последние 6 лет без попадания в групповой раунд Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Сможет ли чемпион Бельгии навязать борьбу финалисту прошлого розыгрыша самого престижного европейского турнира?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 18 сентября. Онлайн видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 4.
Трансляция матча Брюгге - Боруссия ДСмотреть трансляцию
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