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Брюгге - Боруссия Д. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

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Брюгге - Боруссия Д: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18 сентября ⋊ ЛЧ на UA-Футбол

Брюгге - Боруссия Д. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Прошлый сезон для "Брюгге" стал единственным за последние 6 лет без попадания в групповой раунд Лиги чемпионов.

Сможет ли чемпион Бельгии навязать борьбу финалисту прошлого розыгрыша самого престижного европейского турнира?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 18 сентября. Онлайн видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 4.

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Трансляция матча Брюгге - Боруссия Д
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