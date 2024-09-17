Брюгге - Боруссия Д. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Прошлый сезон для "Брюгге" стал единственным за последние 6 лет без попадания в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Сможет ли чемпион Бельгии навязать борьбу финалисту прошлого розыгрыша самого престижного европейского турнира?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 18 сентября. Онлайн видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 4.