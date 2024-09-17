Лига Чемпионов. Ювентус - ПСВ 3:1. Юве триумфально вернулся

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Первый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - ПСВ 3:1

Голы: Йилдиз 21, МакКенни 27, Н. Гонсалес 52 - Сайбари 90+3

"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Гатти (Данило 57), Бремер, Камбиазо, Локателли (К. Тюрам 57), МакКенни (Дуглас Луис 75), Н. Гонсалес (Веа 69), Коопмейнерс, Йилдиз (Фаджоли 69), Влахович

ПСВ: Дроммель, Ледесма (Нагало 86), Фламинго, Боскальи, Дамс (Жуниор 76), Феерман (Ланг 62), Схутен, Тиль (Сайбари 62), Бакайоко, Л. Де Йонг (Пепи 77), Тилман

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Предыдущий Еврокубковый сезон "Ювентус" пропускал из-за дисквалификации. В позапрошлом провалился в группе Лиги Чемпионов, добыв лишь одну победу и потерпев пять поражений. От этих двух позорных, каждый по своему, сезонов, туринцы хотели как можно поскорее отдалиться. Хотели реабилитироваться, начать новую эру. С совершенно новым руководством, новым главным тренером, многими новыми игроками.

11 игроков в заявке "Юве" никогда не играли в основном раунде Лиги Чемпионов. Главный тренер Тьяго Мотта никогда не тренировал в Еврокубках. Серию А он начал двумя 3:0, но продолжил двумя унылыми 0:0. А его сегодняшний соперник тем временем разрывал свою лигу с пятью победами с общим счетом 20:3. Но в очном матче разница в силе лиг, да и в силе команд была несомненной.

ПСВ мог сетовать на кадровые потери - четырех защитников, первого вратаря, проблемы со звездой команды Ноа Лангом. Может указывать на активное начало матча. Ведь в пяти из шести предыдущих официальных в сезоне он забивал уже на 9-11 минутах. Если бы забил и здесь - кто знает, как бы все пошло. Но такие отмазки для бедных. Петер Бос никогда не умел строить оборону на европейском уровне. Кто ему виноват?

Начали голландцы как раз активно. С 60-ю процентами владения мячом к 15-ой минуте и четырьмя ударами по воротам за это время. Но ничего особо опасного в них не было. А затем итальянцы начали шевелиться. И быстро забили. Йилдиз получил в левой части штрафной, легко убрал Ледесму и классно закрутил в дальнюю "девятку". Туда мяч не влетел, но от стойки залетел в ворота.

19-летний Йилдиз считает своим кумиром Алессандро Дель Пьеро. Перед началом этого сезона с благословения кумира он получил десятый номер "Ювентуса". И забил в стиле Дель Пьеро. Еще и став самым молодым автором гола за клуб в Лиге Чемпионов, опередив как раз Алессандро, который забивал в 20 лет и 308 дней.

ПСВ быстро развалился. Коопмейнерс прострелил на МакКенни. Удар Уэстона вратарь еще отбил, а в продолжении Коопмейнерс пробил неточно. Голландец затем навесил, и Нико Гонсалес головой пробил выше. А вскоре сам Гонсалес отобрал мяч у Дамса, прорвался справа, отдал в штрафную Влаховичу, у того мяч выбили, но МакКенни забил. Игрок, которого летом уже практически выбросили из клуба, остался и доказал, что нужен.

Мотта - тренер атакующий, любящий прессинг. Заявлявший перед матчем, что обе команды любят атаковать, и вопрос будет в том, у кого получится больше, чаще. Но сегодня после второго гола его команда отошла назад и играла как классический "Ювентус". С большим успехом. Не позволив сопернику ничего. И забив еще в начале второго тайма. Коопмейнерс перехватил, Влахович покатил, а Гонсалес легко забил.

Далее Ди Грегорио, один из дебютантов Лиги Чемпионов (и Еврокубков вообще), отбил два удара Сайбари издали. Но и Дроммель блокировал Влаховича в последний момент. В целом же "Юве" продолжал уверенно докатывать до конца. Хотя все же пропустил. Свой первый гол в сезоне в официальных матчах после четырех туров лиги без такого. Центр обороны заснул, и Бакайоко отдал Сайбари.

Триумфальное возвращение "Ювентуса" в Лигу Чемпионов. Причем даже не в стиле Мотты, а в стиле Марчелло Липпи, первой каденции Массимилиано Аллегри. Мощная, предельно собранная, умная игра. А ПСВ в который раз должен понять, что легкая прогулка в Эредивизи ничего не обещает в Еврокубках. В предыдущем сезоне он в итоге это понял и вышел из группы, несмотря на 0:4 в первом туре от "Арсенала".