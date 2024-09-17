Палкин: Я гарантирую, что Баварии и Боруссии с нами придется нелегко

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин поделился ожиданиями от двух матчей в Лиге чемпионов с двумя немецкими командами – "Баварией" и дортмундской "Боруссией".

"Мы очень хорошо знаем оба клуба и тех, кто за них отвечает, и поддерживаем хорошие контакты. Много лет назад мы продали Генриха Мхитаряна в Дортмунд и Дугласа Косту в "Баварию".

Это две абсолютные топ-команды. Это будут интересные игры. Чем лучше соперник, тем лучше для нас, потому что мы можем показать себя. Я вам гарантирую, что "Баварии" и Дортмунду с нами придется нелегко", - рассказал Палкин.