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Палкин: Я гарантирую, что Баварии и Боруссии с нами придется нелегко

Лига Чемпионов
Обновлено

В нынешней ЛЧ Шахтер сыграет с двумя немецкими грандами

Палкин: Я гарантирую, что Баварии и Боруссии с нами придется нелегко

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился ожиданиями от двух матчей в Лиге чемпионов с двумя немецкими командами – "Баварией" и дортмундской "Боруссией".

"Мы очень хорошо знаем оба клуба и тех, кто за них отвечает, и поддерживаем хорошие контакты. Много лет назад мы продали Генриха Мхитаряна в Дортмунд и Дугласа Косту в "Баварию".

Это две абсолютные топ-команды. Это будут интересные игры. Чем лучше соперник, тем лучше для нас, потому что мы можем показать себя. Я вам гарантирую, что "Баварии" и Дортмунду с нами придется нелегко", - рассказал Палкин.

Напомним, что с "Баварией" "Шахтер" сыграет 10 декабря дома, а с "Боруссией" - 29 января на выезде.

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Источник:
t-online
Опубликовал: Михаил Черныш
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