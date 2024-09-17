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Палкин: Я гарантирую, что Баварии и Боруссии с нами придется нелегко
В нынешней ЛЧ Шахтер сыграет с двумя немецкими грандами
shakhtar.com
Генеральный директор "
"Мы очень хорошо знаем оба клуба и тех, кто за них отвечает, и поддерживаем хорошие контакты. Много лет назад мы продали Генриха Мхитаряна в Дортмунд и Дугласа Косту в "Баварию".
Это две абсолютные топ-команды. Это будут интересные игры. Чем лучше соперник, тем лучше для нас, потому что мы можем показать себя. Я вам гарантирую, что "Баварии" и Дортмунду с нами придется нелегко", - рассказал Палкин.
Напомним, что с "Баварией" "Шахтер" сыграет 10 декабря дома, а с "Боруссией" - 29 января на выезде.
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