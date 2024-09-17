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Болонья - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Болонья - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Болонья - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Шахтар

Новина українською

Старт для донецкого "Шахтера" в новом формате Лиги чемпионов, а для "Болоньи" - в главном еврокубке, в общем. Согласно обновленному регламенту ЛЧ, "горняки" и "борзые" проведут между собой только одну встречу на этом этапе. И хозяином в ней будет именно команда Винченцо Итальяно.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Оба коллектива начали свои чемпионаты не лучшим образом, по собственным меркам. Итальянцы практически провалились, расписав три ничьих и потерпев одно поражение в первых 4-х турах. А у действующего чемпиона Украины 3 победы после 5-ти матчей в УПЛ.

Это будет первая очная встреча этих клубов, как на официальном, так и на товарищеском уровне.

Поединок первого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Болонья" - "Шахтер" состоится в среду, 18-го сентября 2024-го года, в 19:45. Встреча пройдет в итальянской Болонье, на стадионе "Ренато Даль'Ара".

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Болонья - Шахтер
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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