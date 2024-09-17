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Йилдиз стал самым молодым бомбардиром в истории Ювентуса в ЛЧ
Футболист отметился забитым мячом в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 17 сентября, стартовал новый сезон Лиги чемпионов УЕФА. "Ювентус" начал свой путь в этом турнире матчем против "ПСВ".
19-летний нападающий туринского клуба Кенан Йилдиз забил мяч в ворота соперникам на 21-й минуте матча.
Благодаря этому голу Кенан стал самым молодым бомбардиром "Ювентуса" в истории Лиги чемпионов. Он опередил легендарного Алессандро Дель Пьеро, который забил свой первый гол в турнире в возрасте 20 лет и 308 дней.
Turkish teenage sensation Kenan Yildiz with a WORLDIE to score the first goal of the new UCL season ???????? pic.twitter.com/6tg3gFIKWY— ESPN FC (@ESPNFC) September 17, 2024
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