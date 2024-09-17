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Йилдиз стал самым молодым бомбардиром в истории Ювентуса в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Футболист отметился забитым мячом в первом тайме

Йилдиз стал самым молодым бомбардиром в истории Ювентуса в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 17 сентября, стартовал новый сезон Лиги чемпионов УЕФА. "Ювентус" начал свой путь в этом турнире матчем против "ПСВ".

19-летний нападающий туринского клуба Кенан Йилдиз забил мяч в ворота соперникам на 21-й минуте матча.

Благодаря этому голу Кенан стал самым молодым бомбардиром "Ювентуса" в истории Лиги чемпионов. Он опередил легендарного Алессандро Дель Пьеро, который забил свой первый гол в турнире в возрасте 20 лет и 308 дней.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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