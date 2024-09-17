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Энрике - о матче ЛЧ против Жироны: Надеюсь, что завтра они сыграют не так хорошо
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике высказался о соперниках в матче первого тура Лиги чемпионов - "Жироне".
"Я должен сказать, что никто не ожидал этого, они впервые играют в Лиге чемпионов. Я в прошлом году смотрел, это одна из лучших команд, за ними было интереснее всего наблюдать. Они играют очень хорошо.
Но, надеюсь, что завтра они сыграют не так хорошо".
Напомним, "ПСЖ" сыграет против "Жироны" 18 сентября. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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