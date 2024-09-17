Энрике - о матче ЛЧ против Жироны: Надеюсь, что завтра они сыграют не так хорошо

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике высказался о соперниках в матче первого тура Лиги чемпионов - "Жироне".

"Я должен сказать, что никто не ожидал этого, они впервые играют в Лиге чемпионов. Я в прошлом году смотрел, это одна из лучших команд, за ними было интереснее всего наблюдать. Они играют очень хорошо.

Но, надеюсь, что завтра они сыграют не так хорошо".