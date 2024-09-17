ЛЧ. Янг Бойз – Астон Вилла 0:3. Слишком большая разница в классе

Лига чемпионов, первый тур

"Штадион Ванкдорф" (Берн)

Главный арбитр: Джорджи Кабаков (Болгария)

"Астон Вилла" впервые за долгое время вышла в основной раунд Лиги чемпионов. Звучит, правда? А ей пришлось играть на искусственном газоне. Однако даже это не дало преимущество хозяевам. Слишком велика разница в индивидуальном классе между игроками обоих коллективов.

Однако в первом тайме в "Янг Бойа" еще были силы. Он больше атаковал, больше пробивал по чужим воротам. На 13-й минуте уже Мартинес вступал в игру после выстрела Колли. Подбор тоже выиграли хозяева, но Угринич не попал в створ. Впоследствии тот же Колли бил из-за пределов штрафной, но мяч только пролетел рядом с девяткой. Опасностью сразу ответили и гости: удар Макгинна пошел чуть выше ворот.

А вот Тилеманс не ошибся. Домашнюю заготовку привезли из Бирмингема подопечные Эмери, которую использовали во время розыгрыша углового на 27 минуте. Комбинацию завершил Тилеманс точным ударом с метров 12-13 в нижний угол.

Удвоить счет гостям удалось спустя 11 минут. И очень в этом помогли “пчелы”. Комическим получился момент… Вроде уже и отбились от атаки хозяева, и мяч был в ногах центрбека Камара. Но он чуть-чуть затянул с пасом на голкипера и фон Бальмоса сразу же накрыли. После борьбы мяч подобрал Рэмзи и отправил уже в пустые ворота.

Под конец тайма "Вилла" забила в третий раз за матч: Уоткинс отличился голом. Однако в данный момент подыграл себе рукой. Так, по крайней мере, подумали арбитры VAR и подсказали главному рефери, что нужно отменить взятие ворот.

Первоначальный пыл хозяев постепенно падал, а с каждым пропущенным все больше и больше. В первом тайме "Вилла" не имела много моментов, но в результате командной игры и индивидуальных ошибок соперника отличилась дважды. А после перерыва полностью забрала инициативу к своим ногам.

Тилеманс бил из-за пределов штрафной, но чуть не попал в девятку. Впоследствии еще лучший момент был у Рэмзи, но его удар из-под переклпдины эффектно вытащил голкипер. “Янг Бойз” также нашел свой момент: на 71 минуте поймал соперника на ошибке, но в этом эпизоде ​​выручил Мартинес.

Еще несколько шансов имели у финальных 20 минут гости. В том числе дважды забили. Первый гол был отменен из-за игры рукой у ассистента – им был Онана. А на 86-й минуте сам Амаду с метров 25 положил мяч в левый угол ворот. Красивая точка, выведшая "Астон Виллу" на ситуативное первое место в турнирной таблице.

"Янг Бойз" слишком неопытен для такой игры. Они допустили обычные ошибки, а после пропущенных еще и поплыли. Возможно “пчелы” и могли разгромно не проиграть, но уверенная победа – это точно заслуга команды Эмери.

"Янг Бойз" (Берн, Швейцария) – "Астон Вилла" (Бирмингем, Англия) 0:3

Голы: Тилеманс 27, Дж. Рэмзи 38, Амаду Онана 86

"Янг Бойз": фон Бальмос – Атекаме, Камара, Зукру, Хаджам (Конте 63) – Колли (Виржиньюс 63), Ниассе (Элия 46), Лаупер, Монтейро (Малеш 83) – Угринич, Ганвула (Иттен 83)

"Астон Вилла": Э. Мартинес – Богарде (Диегу Карлос 46), Конса, Торрес, Динь (Баркли 87) – Дж. Ремзи (Буэндиа 87), Амаду Онана, Тилеманс (Матсен 87), Макгинн – Роджерс, Уоткинс (Дуран) 60)

Предупреждения: Ниассе 33, Лаупер 46, Элия 54, Монтейро 79 – Дуран 79