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Под проливным дождем. ФОТОрепортаж с тренировки Шахтера перед матчем с Болоньей
Наш фоторепортаж
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В среду, 18 сентября, донецкий "Шахтер" стартует в основном раунде
А за день до матча "горняки" провели открытую тренировку на стадионе "Ренато Даль'Ара", причем занятие прошло под проливным дождем
Вашему вниманию – фоторепортаж с тренировки "Шахтера" от корреспондентки UA-Футбол Алины Ерофеевой.
Игра с "Болоньей" – уже завтра, 18 сентября, в 19:45 по киевскому времени.
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