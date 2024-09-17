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Под проливным дождем. ФОТОрепортаж с тренировки Шахтера перед матчем с Болоньей

Лига Чемпионов
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Наш фоторепортаж

Под проливным дождем. ФОТОрепортаж с тренировки Шахтера перед матчем с Болоньей

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 18 сентября, донецкий "Шахтер" стартует в основном раунде Лиги чемпионов сезона 2024/25 выездным матчем против итальянской "Болоньи".

А за день до матча "горняки" провели открытую тренировку на стадионе "Ренато Даль'Ара", причем занятие прошло под проливным дождем

Вашему вниманию – фоторепортаж с тренировки "Шахтера" от корреспондентки UA-Футбол Алины Ерофеевой.

Игра с "Болоньей" – уже завтра, 18 сентября, в 19:45 по киевскому времени.

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